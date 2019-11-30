Доля инвестиций в основной капитал в ВВП по итогам года будет максимальной с 2007 года, сообщил министр экономического развития РФ Максим Орешкин в ходе открытого интервью в НИУ «ВШЭ».

«По этому году мы ожидаем, что доля инвестиций в ВВП она будет максимальная с 2007 года, то есть максимальная за 12 лет», — сказал он.

Орешкин отметил, что Россия продвинулась в рейтинге Doing Business со 120-го места в 2012 году до 29-го в 2019 году. По словам министра, «с точки зрения административных процедур стало лучше, с точки зрения макроэкономического прогнозирования стало лучше».

Ранее Орешкин говорил, что доля инвестиций в основной капитал в ВВП по итогам 2019 года достигнет 21,6%.