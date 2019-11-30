Бывший трейдер американского инвестиционно-банковского подразделения банка BNP Paribas Лионель Красье получил почти 1,3 млн евро компенсации в рамках дела о несправедливом увольнении, пишет Forbes со ссылкой на Bloomberg. Он был уволен за потерю 17,3 млн евро (около 19 млн долларов) в течение одного торгового дня.

В сообщении об увольнении Красье банк указывал, что в марте 2012 года трейдер открыл торговую позицию, состоящую из 65 000 мини-фьючерсов и превышавшую доступный ему лимит в 100 млн евро. Объяснения своих действий трейдер предоставил только тогда, когда с ним связался начальник, говорится в документе.

«Вы признали, что сосредоточились на объеме, а не общей стоимости ваших позиций и не отслеживали P&L (отчет о прибыли и убытках) в реальном времени, что служит доказательством плохо проведенного вами анализа и вопиющего недостатка бдительности», — обращалось к Красье руководство. В сообщении было подчеркнуто, что поведение трейдера банк считает «недопустимым».

Красье после увольнения просил возместить ему 3,5 млн евро, указывая на значительную потерю доходов и лишение возможности работать в сфере, которой он «был страстно увлечен». В 2017 году судьи отвергли требования трейдера и постановили, что он должен заплатить Paribas 500 тыс. евро в качестве компенсации за судебные издержки. Однако теперь Парижский апелляционный суд заключил, что банк уже наказал его за потери, отозвав из Нью-Йорка. Последующее увольнение судьи назвали несправедливым наказанием.

В рамках компенсации Красье получит выходное пособие и невыплаченные бонусы. Кроме того, ему должны будут возместить понесенный ущерб. В праве на компенсацию урона, нанесенного его карьере, суд трейдеру отказал. Представители BNP заявили Bloomberg, что банк не комментирует судебные разбирательства. Адвокат Красье отказался немедленно предоставить комментарий агентству.