Экономика России в случае отсутствия структурных реформ может действовать в текущем режиме около 20 лет, после чего последует резкое падение уровня жизни населения на фоне его общего улучшения в мире, считает глава Счетной палаты РФ, экс-министр финансов Алексей Кудрин.

«Можно лет 20 (даже больше) прожить. Это тоже опыт стран показал. А потом — или еще более резкое падение уровня жизни, и своего места в мире, и возможностей удержать эту большую территорию как единую — нам будет намного сложнее», — ответил Кудрин в субботу на сессии Общероссийского гражданского форума, отвечая на вопрос модератора, что произойдет с российской экономикой в случае отсутствия модернизации и структурных реформ.

Он отметил, что в мире в это время уровень жизни продолжит расти, и российское общество все равно захочет пользоваться этими благами.

«Когда я говорил, что если ничего не делать, то еще 20 лет мы протянем — это некая гипотеза, предположение. Но потом будет некое обрушение наших возможностей... Что будет общество в это время делать? Будет ли оно ждать, будет ли оно этим довольствоваться в то время, когда будут расти (в мире. — Прим. ред.) жизненный уровень, продолжительность жизни, качество жизни», — сказал Кудрин.

«Будем ли мы на это смотреть со стороны, как бы и жить по инерции, — общество не будет ждать. Как учил один профессор, даже если мы ничего делать не будем, через 20 лет все эти достижения нас догонят, и мы захотим так жить, мы захотим пользоваться этими благами, этим комфортом, современными лекарствами, технологиями, средствами передвижения и прочим. Нам никуда не деться от этого», — указал он.

По его словам, трансформация страны в 1990-е годы была достигнута очень высокой ценой для общества. «Я когда говорил, что в 90-е годы произошла модернизация не по замыслу «сверху», то я должен напомнить, сколько мы за это заплатили: развал СССР и падение ВВП в два раза, нищета, снижение продолжительности жизни, увеличение смертности — в общем, это была высокая цена. Поэтому не хотелось бы этим путем идти. Любая такого рода модернизация — спонтанная, хаотическая — она очень дорого обходится, и это другая цена того, если мы ничего не будем делать», — сказал Кудрин.