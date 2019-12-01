Антимонопольные органы ЕС ведут расследование в отношении методов сбора данных компанией Google, сообщает Reuters со ссылкой на Еврокомиссию.

«Комиссия разослала опросники в рамках предварительного расследования практик Google, связанных со сбором и использованием данных», — передает агентство.

Из документов, полученных агентством, следует, что расследование ЕС затронет данные, связанные с локальными поисковыми серверами, браузерами, таргетированной рекламой и так далее.

Ранее агентство сообщало, что опросники с вопросами о методах сбора данных Google были разосланы различным компаниям. ЕС интересует, какие данные запрашивает Google, как компания определяет их ценность и как использует. Компании должны предоставить свои ответы в течение месяца.

За последние два года Еврокомиссия оштрафовала компанию Google более чем на 8 млрд евро за нарушение антимонопольных правил.

Ранее сообщалось, что власти США готовятся начать крупное расследование в отношении Amazon, Apple, Facebook и Google на предмет возможных нарушений антимонопольного законодательства.