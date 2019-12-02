ОПЕК+ на ближайшей встрече рассмотрит вопрос о расширении объема сокращения добычи нефти примерно на 400 тыс. баррелей в сутки до 1,6 млн баррелей в день, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление министра нефти Ирака Тамира Гадбана.

«По словам министра, ОПЕК+ рассмотрит расширение своего соглашения о сокращении добычи нефти на встречах, которые состоятся в Вене на текущей неделе», — пишет агентство.

Гадбан также добавил, что исполнение Ираком сделки ОПЕК+ по сокращению добычи превысило 100%. По последним данным Министерства нефти Ирака, которые приводит агентство, страна в ноябре экспортировала в среднем 3,5 млн баррелей нефти в сутки. При этом, как показало исследование агентства, общий объем добычи нефти в ноябре составил 4,62 млн баррелей в сутки.

Страны альянса начнут серию своих декабрьских заседаний, где будет обсуждаться судьба сделки, 5 декабря со встречи министерского мониторингового комитета ОПЕК+, позднее продолжат общей встречей конференции ОПЕК, а 6 декабря соберутся вместе все страны — участники ОПЕК+.

Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти действует с начала 2017 года. Его действие неоднократно продлевалось, а условия менялись. В настоящий момент договор предусматривает сокращение добычи на 1,2 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, из которых 228 тыс. баррелей приходится на Россию, и действует до конца марта 2020 года.