Средний возраст владельцев паев открытых паевых фондов (ОПИФ) составил 51 год, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные опроса крупнейших управляющих компаний, на которые приходится около 90% рынка ОПИФов.

Участники рынка объясняют это тем, что основной канал продаж для многих компаний — банк. Так, менеджеры банков обращают внимание в первую очередь на клиентов, у которых достаточно крупные остатки на счетах. В основном это возрастные клиенты, которые уже накопили сбережения.

При этом средний возраст клиентов «Альфа-Капитал» составил 39 лет. Омоложение клиентской базы происходит благодаря активному привлечению клиентов через удаленные каналы продаж, считают представители компании. За последний год на онлайн-канал приходилось 60—70% всех новых клиентов против 20—30% годом ранее.

Согласно опросу издания, средний объем вложений превысил 840 тыс. рублей. В этой сумме учтены и рост фондового рынка с начала года, и дополнительные вложения клиентов. Средняя сумма первичной покупки паев по опрошенным компаниям составляет около 500 тыс. рублей.

Объем активов розничных ОПИФов по итогам десяти месяцев вырос на 41 млрд рублей, до 370 млрд рублей. При этом основными держателями паев выступают розничные инвесторы — общее число таких лиц выросло на 41,1 тыс., до 370 тыс. человек, а в их собственности находились паи на сумму 306 млрд рублей. Число юридических лиц выросло более значительно — почти в 2,5 раза, до 2,05 тыс., однако их вложения сократились с 9 млрд до 6 млрд рублей.