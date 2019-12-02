Российские фондовые индексы начали торговую сессию понедельника в плюсе, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск индекс Мосбиржи вырос на 0,08% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 937,78 пункта. Индекс РТС поднялся на 0,02% до отметки 1 438,72.

«Утренний рост азиатских рынков задает благоприятный внешний фон перед открытием рынка российских акций, торги могут начаться ростом. Вероятный дневной коридор по индексу Мосбиржи находится в пределах значений 2 905—2 965 пунктов, по индексу РТС — 1 425—1 455 пунктов», — прокомментировал старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Вадим Иосуб.