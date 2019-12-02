• Деньги из Фонда национального благосостояния (ФНБ) можно будет вложить во внутренние инфраструктурные проекты, как предлагал Минфин, и пустить на кредиты другим государствам, чтобы те покупали российскую продукцию (прежде всего энергетическую), что лоббировало Минэкономразвития; проект таких поправок к Бюджетному кодексу подготовил Минфин. Вложить планируется до 1 трлн рублей за 2020—2022 годы, затем сумма может вырасти. При финансировании инфраструктурного проекта доля денег из фонда не может превышать 20% всех заимствований, в этом случае и в случае внешнего кредитования доходность вложений ФНБ должна быть не ниже доходности государственных ценных бумаг.

• ЦБ намерен создать межбанковскую систему оценки устройств, с которых компании проводят платежи и переводы, пишут СМИ. В декабре на базе созданной ЦБ ассоциации «Финтех» должна пройти установочная встреча по этой теме, рассказали два источника в банках из топ-20. Проект реализуется АФТ совместно с банками и при участии регулятора. По словам источников, сейчас проект находится на рестарте: оператором платформы должен стать ЦБ, который будет получать информацию от банков, обрабатывать ее и в определенном объеме делиться со всеми кредитными организациями.

• Количество штрафов за невыплату зарплаты в срок должно равняться числу сотрудников, не получивших деньги, считает Минюст. В подавляющем большинстве случаев это квалифицируют как одно правонарушение, за которое юрлицу выписывают штраф от 30 тыс. до 50 тыс. рублей. При этом в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) выступают против «умножения» штрафов.



• Росстат назвал регионы с самой тяжелой ситуацией на рынке труда. Наихудший результат в рейтинге напряженности на рынке труда показали Северная Осетия — Алания (83,8 балла, работа есть лишь у 47% жителей республики), Карачаево-Черкесия (82,8 балла, 65,7% безработных ищут работу год и дольше), Тува (80,8 балла, уровень занятости составляет 47,6%) и Дагестан (77,8). В свою очередь, эксперты «РИА Рейтинга» назвали регионы с наибольшей долей высокооплачиваемых работников. По данным исследования, в этом году 7% сотрудников могли похвастаться зарплатой более 100 тыс. рублей в месяц. За последний год доля высокооплачиваемых работников увеличилась на 3,6 процентного пункта.