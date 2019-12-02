Клиенты Росбанка и Совкомбанка могут обслуживаться в банкоматах обеих кредитных организаций. Об этом говорится в совместном пресс-релизе банков.

«Со 2 декабря 2019 года клиентам Росбанка стали доступны операции по снятию наличных в банкоматах Совкомбанка на условиях, аналогичных условиям снятия в банкоматах Росбанка. Сервисом могут воспользоваться держатели дебетовых карт Росбанка платежных систем Visa, Mastercard и «Мир», — говорится в сообщении.

Объединенная сеть также включает в себя банкоматы Альфа-Банка, Райффайзенбанка, Газпромбанка, Россельхозбанка, банков ВТБ, «Уралсиб» и «Ак Барс».