Президент России Владимир Путин подписал федеральные законы о бюджетах Фонда соцстрахования (ФСС) и Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на 2020—2022 годы.

Согласно документу, доходы бюджета ФСС на 2020 год утверждены в объеме 811,6 млрд рублей, в 2021 и 2022 годах эти суммы составят 821,1 млрд рублей и 936,5 млрд рублей соответственно.

Расходы фонда в 2020 году составят 788,1 млрд рублей, в том числе на обязательное соцстрахование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством — 618,7 млрд рублей, от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний — 108,7 млрд рублей. В 2021 году общие расходы составят 831,4 млрд рублей, в 2022-м — 873,96 млрд рублей. Таким образом, бюджет ФСС сформирован с профицитом в 2020 году в сумме 23,5 млрд рублей, в 2022-м — 62,5 млрд рублей и с дефицитом в 2021 году в объеме 10,3 млрд рублей.

Совфед одобрил законы о бюджете ПФР, ФОМС и Фонда соцстрахования на 2020 год Бюджет ПФР сформирован с дефицитом в сумме 118,5 млрд рублей в 2020 году.

Бюджет ФОМС сформирован на все три года с дефицитом: 1,4 млрд рублей — в 2020 году, 4,9 млрд рублей — в 2021-м, 6,9 млрд рублей — в 2022-м.

Доходы ФОМС на 2020 год утверждены в сумме 2,367 трлн рублей, на 2021 год — 2,511 трлн рублей, на 2022-й — 2,646 трлн рублей, расходы — 2,369 трлн рублей на 2020 год, 2,516 трлн — на 2021 год, на 2022-й — 2,653 трлн рублей. В составе бюджета ФОМС планируется формирование нормированного страхового запаса на 2020 год в сумме 21,1 млрд рублей, на 2021-й — 29,7 млрд рублей, на 2022-й — 38,3 млрд рублей.