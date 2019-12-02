Минфин предложит Минэкономразвития критерии, по которым будут отбираться проекты для инвестирования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), сообщил замминистра финансов РФ Владимир Колычев.

«Пока еще определенности точной нет. Мы будем предлагать Минэкономразвития подумать насчет двух критериев — это доли ФНБ и доходность. Соответственно, чем меньше доля, тем больше шансов быть отобранным; чем выше доходность, тем тоже больше шансов быть отобранным. Это постановление Минэкономразвития. Мы еще с ними не обсуждали», — отметил Колычев.

По его словам, министерства договорятся о критериях выбора проектов до конца текущего года.

В конце ноября Минфин направил в правительство концепцию инвестирования средств ФНБ. Стратегия предполагает два варианта: вложения в зарубежные активы, чтобы избежать давления на курс рубля и на инфляцию, или во внутренние активы, в проекты, которые генерирует дополнительный инвестиционный спрос частного бизнеса. По прогнозам Минфина, к концу 2020 года объем ФНБ достигнет 8,5% ВВП.