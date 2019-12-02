Минфин РФ обсудит с ЦБ вариант сокращения отложенных покупок валюты на рынке. По расчетам министерства, такие покупки могут быть прекращены через полгода, когда их оставшийся объем опустится до 1 трлн рублей и сравняется с планируемыми инвестициями из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Об этом заявил замминистра финансов РФ Владимир Колычев.

«У ЦБ есть свои покупки вне рамок бюджетного правила сейчас, так называемые докупки, которые осенью не покупали. Мы обсудим с ЦБ на тему просто компенсации за счет этих докупок того, что нужно было бы приобрести российскую валюту для целей финансирования российских проектов. Таким образом, на рынке останутся только покупки в рамках бюджетного правила, что существенно упростит понимание рыночных участников. Это пока не решение, это мы обсуждаем с Центральным банком», — пояснил замглавы Минфина.

«Размеры похожи. У Центрального банка останется там порядка 1,4 триллиона рублей или поменьше на ближайшие два года. А из ФНБ предполагается лимит 1 триллион рублей на три года. Возможно, ближайшие полгода Центральный банк продолжит (отложенные покупки. — Прим. ред.), а когда эти объемы сравняются, можно будет… взаимоучесть», — добавил Колычев.