Наблюдаемая ситуация в различных секторах деятельности некредитных финансовых организаций на текущий момент неспособна привести к реализации рисков для финансовой стабильности РФ, в то же время перед НФО встают новые вызовы. В частности, возрастает значимость климатических рисков для страховых компаний, говорится в подготовленном Центробанком «Обзоре финансовой стабильности» за II—III кварталы 2019 года .

«Повышается значимость климатических рисков для страховщиков, и в этой связи возрастет необходимость качественной оценки рисков природных катастроф, что, в свою очередь, потребует межведомственного взаимодействия», — отмечается в докладе.

Оценивая ситуацию в мире, ЦБ РФ указывает, что «климатические риски могут оказать значительное влияние на деятельность финансовых институтов и финансовую стабильность в целом».

В настоящий момент в России подходы к учету климатических рисков находятся на раннем этапе развития, констатирует регулятор. Работа в области анализа и учета влияния климатических рисков на финансовый рынок и финансовую стабильность может проводиться посредством развития «зеленых» инструментов финансирования, стресс-тестирования финансовых организаций, наиболее подверженных климатическим рискам, оценки рисков реального сектора российской экономики, связанных с переходом на низкоуглеродные методы производства и распространением в мире новых экологических норм, для последующего включения данных сценариев в стресс-тестирование.

В Центробанке напоминают о новом законе, направленном на стимулирование добровольного страхования жилья. Он предусматривает региональные программы страхования, которые могут быть инициированы местными властями. Также утверждены правила расчета максимального размера ущерба жилым помещениям граждан, подлежащего возмещению с использованием добровольного страхования.

Важную роль в перестраховании климатических рисков сыграет Российская национальная перестраховочная компания, созданная в 2016 году, подчеркивают в ЦБ. В частности, обязательства страховщиков по выплате страхового возмещения в связи с ущербом в жилых помещениях граждан подлежат обязательной передаче в перестрахование в РНПК. В связи с этим вопрос учета климатических рисков в России становится все более актуальным. По мнению ЦБ, в России требуется дальнейшее развитие практик анализа климатических рисков: следует совершенствовать требования к раскрытию информации об экологических рисках, разрабатывать надзорную отчетность и агрегированную базу данных по стихийным бедствиям, а также внедрять стресс-тестирование экстремальных природных рисков в страховых компаниях, необходимость в котором будет возрастать по мере ухудшения климатических условий.

ЦБ перечислил ключевые уязвимости финансовой системы России на текущий момент Влияние отрицательных ставок в еврозоне на прибыль российских банков пока незначительное, однако последствия могут быть более существенными в случае ухудшения ситуации в еврозоне или при переходе ставки ФРС в отрицательную зону.

В докладе также отмечается, что в течение отчетного периода наблюдались стагнационные тенденции в динамике премий по инвестиционному страхованию жизни. При этом большая часть продаж договоров по-прежнему осуществлялась через кредитные организации.

На фоне роста объема пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов актуальными для негосударственного пенсионного обеспечения остаются риски концентрации активов (в портфеле пенсионных резервов еще достаточно высока доля ЗПИФ, активы которых составляют ценные бумаги эмитентов, связанных с НПФ).

Одной из проблемных точек для брокерской отрасли может стать наличие операций брокерских организаций со связанными организациями — как с офшорами, так и с резидентами.



«Дальнейшему ограничению рисков НФО будет способствовать развитие их регулирования — установление порогового значения норматива краткосрочной ликвидности для брокеров, новых правил инвестирования средств пенсионных резервов и реформирование требований к финансовой устойчивости страховщиков», — заключают в ЦБ.