Рубль завершил основную валютную сессию понедельника укреплением к доллару и ослаблением к евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск понизился на 7 копеек к предыдущему закрытию и составил 64,2525 рубля. С начала торговой сессии было проведено более 21,7 тыс. сделок на 1,6 млрд долларов, диапазон котировок составил 64,1775—64,4925 рубля за доллар.



Курс евро на тот же момент времени составил 71,125 рубля, увеличившись на 26 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено почти 8 тыс. сделок на 512,2 млн евро по курсам от 70,78 до 71,18 рубля за евро.

Основные мировые валюты продемонстрировали разнонаправленное движение, констатирует главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. Он замечает, что курс американской валюты, несмотря на сегодняшнее снижение, продолжает удерживать позиции выше 64 рублей — сопротивления, пробитого на прошлой неделе.