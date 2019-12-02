Президент РФ Владимир Путин подписал закон, направленный на обеспечение финансовой устойчивости АО «ДОМ.РФ» (до марта 2018 года — Агентство ипотечного жилищного кредитования, АИЖК). Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.



Документ вводит для «ДОМ.РФ» три норматива финансовой устойчивости: достаточности собственных средств (капитала), максимального размера риска на одного заемщика или группы связанных заемщиков и финансового рычага. Минимально допустимое значение нормативов достаточности собственных средств (капитала) устанавливается в 11,5%, финансового рычага — 2,5%, а максимально допустимое значение максимального размера риска — 25%.

«ДОМ.РФ» запрещается принимать решение о выплате дивидендов и выплачивать их в случае несоблюдения хотя бы одного из этих нормативов либо если такая выплата приведет к несоблюдению любого из них. При этом правительство РФ наделяется полномочиями устанавливать методики расчета нормативов финансовой устойчивости «Дом.РФ», количественной оценки кредитного риска и проведения стресс-тестирования достаточности его ликвидных активов.

Кабмин также вправе установить сроки представления Национальному совету по обеспечению финансовой стабильности отчета о соблюдении нормативов, плана обеспечения финансовой устойчивости, результатов стресс-тестирований и проведения независимой проверки модели количественной оценки кредитного риска.

Кроме того, «ДОМ.РФ» будет проводить стресс-тестирование достаточности собственных средств не реже раза в год, а своих ликвидных активов — не реже раза в полгода. А в случае несоблюдения нормативов или признания Нацсоветом результатов стресс-тестирования неудовлетворительными «ДОМ.РФ» обязан разработать план обеспечения своей финансовой устойчивости. Кроме того, состав целей и задач компании дополняется содействием развитию городской среды и рынка найма (аренды) жилья.