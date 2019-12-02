Президент РФ Владимир Путин подписал закон, которым предусматривается упрощенный порядок взыскания со счетов работодателя долга по заработной плате. Текст документа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, указывает РАПСИ.

Так, согласно поправкам в Трудовой кодекс РФ, в случае если работодатель в срок не исполнит предписание трудового инспектора о выплате начисленной зарплаты, инспектор принимает решение о его принудительном исполнении. Данное решение является исполнительным документом и оформляется в соответствии с требованиями, установленными законодательством об исполнительном производстве.

Работодатель сможет оспорить решение инспектора в течение десяти дней. Если решение не обжаловано и не исполнено, трудовой инспектор передаст его судебным исполнителям и деньги со счета работодателя будут списываться принудительно.

Госдума РФ приняла закон 21 ноября, Совет Федерации поддержал его 25 ноября.

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