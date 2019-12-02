Райффайзенбанк обновил мобильное приложение «Райффайзен-Онлайн», сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Теперь пользователь может легко настраивать главный экран: расположить на нем для быстрого доступа шаблоны или ранее совершенные операции, отображать или скрывать счета и карты по своему усмотрению. Обновленная версия уже доступна пользователям устройств на Android и iOS», — говорится в релизе.

Чтобы добавить или удалить продукты из «Избранного» на главном экране, нужно открыть «Все счета и карты», поставить или убрать звездочку напротив продукта. Управлять отображением шаблонов на главном экране можно, просто нажав на кнопку «+».

