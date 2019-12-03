Системы денежных переводов Western Union, Contact и «Близко» приостановили переводы в Таджикистан, сообщили РБК операторы кол-центров этих систем. Они не смогли уточнить, когда можно будет перевести деньги.

Таджикистан 3 декабря запустил Национальный процессинговый центр (НПЦ), через который системы денежных переводов должны теперь проводить операции без открытия счета. Но к НПЦ успели подключиться не все, поэтому трансграничные переводы оказались под угрозой, сообщалось ранее.

Western Union остановила переводы временно, пояснил представитель системы. Завершается работа над изменением организации процессинга в соответствии с новыми требованиями оказания услуг денежных переводов в Таджикистане.

Переводы не планируют останавливать MoneyGram, «Золотая корона» и UNIStream. Оператор «Золотой короны» предупредил, что возможен отказ в выдаче средств получателю на территории Таджикистана. Система не успевает подключиться к НПЦ по независящим от нее причинам, но планирует продолжить работу по текущей схеме, включая выдачу переводов на счета. В MoneyGram уточнили, что с их стороны не вводится ограничений — узнать об отказе можно только в момент совершения перевода. В UNIStream сказали, что ограничения вводятся только на выдачу средств в национальной валюте Таджикистана. Получить деньги можно в рублях, долларах или евро. Также в пресс-службе UNIStream подтвердили факт подключения к НПЦ.