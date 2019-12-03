Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) будут платить взносы в фонд гарантирования добровольных программ из своего капитала, считают авторы концепции системы гарантирования прав (СГП) участников негосударственного пенсионного обеспечения (НПО). Но НПФ будут иметь право на возмещение всей суммы или части взносов из пенсионных резервов — средств клиентов фонда. Об этом сообщает «Коммерсант» .

Как следует из концепции, ЦБ будет устанавливать базовую ставку, которая не может быть ниже 0,0125% и выше 0,1% расчетной базы. При этом базовая ставка не должна превышать нижнюю планку после того, как фонд гарантирования НПО превысит 5% от совокупных обязательств по добровольным программам всех фондов с ИПС. На основе базовой ставки ежегодно будет рассчитываться индивидуальная ставка, которая будет зависеть от качества активов, в которые НПФ инвестировал пенсионные резервы, а также от устойчивости самого фонда.

Размер индивидуальной ставки для НПФ, согласно концепции, не может составлять менее половины базовой ставки и более двух ее размеров. Если ставка окажется меньше или равной базовой, то НПФ, заплатив взнос в фонд гарантирования НПО из собственных средств, будет вправе полностью возместить его из средств пенсионных резервов. Если она будет выше базовой ставки, то НПФ сможет компенсировать лишь средства в рамках базовой ставки.

Уменьшения номинальной суммы резервов не произойдет, это запрещено законодательством, но доход от инвестирования средств будущих пенсионеров может быть уменьшен. Благодаря введению СГП НПО от 0,006 до 0,1 п. п. будут вычтены из инвестдохода граждан.