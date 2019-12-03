Банкиры негативно восприняли предложение ЦБ по применению показателя долговой нагрузки (ПДН) заемщика к ипотеке, сообщает «Коммерсант» . Банк России планирует обсудить с кредитными организациями возможность введения ограничений по ипотечным кредитам в зависимости от долговой нагрузки заемщика, сообщила ранее председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

В ВТБ считают достаточными действующие ограничительные меры. По словам представителя банка, дальнейшее ужесточение кредитной политики в части ипотеки может привести к сокращению объемов кредитования. В Абсолют Банке полагают, что введение повышенных коэффициентов риска по ипотеке в зависимости от ПДН приведет к тому, что для клиентов, у которых полностью или частично серые доходы, ставка по кредиту может оказаться выше, чем для клиентов с белыми доходами.

ЦБ обсудит с банками возможность ограничения долговой нагрузки ипотечных заемщиков Российские банки с 1 октября обязаны рассчитывать для заемщиков показатель долговой нагрузки (ПДН) при принятии решения о необеспеченном кредите на сумму от 10 тыс. рублей.

Согласно проведенному изданием опросу банков, в среднем среди кредитных организаций отношение платежей по ипотеке к доходам заемщиков составляет около 30%. Эта цифра примерно соответствует опросу ВЦИОМа, согласно которому более половины заемщиков платит по ипотеке не более 25—30% совокупных доходов семьи.

По мнению экспертов, ПДН нужно установить на уровне 30%, а не 50%, поскольку ипотека — это долгосрочные обязательства, а платить половину дохода на протяжении многих лет — это крайне тяжелая задача для заемщика. Повышение коэффициентов риска при высоких уровнях ПДН должно быть меньшим, чем для необеспеченного потребительского кредитования, поскольку ипотечные кредиты являются обеспеченными, более безопасными для банков.