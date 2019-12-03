Россияне планируют потратить на новогодние подарки для себя почти вдвое больше, чем для своих возлюбленных: на себя граждане готовы потратить более 10 тыс. рублей, а на своих любимых — 5,9 тыс. рублей, говорится в исследовании компании Nielsen.

По данным Nielsen, россияне в этом году планируют потратить на новогодние подарки больше, чем годом ранее. «Наибольший рост показал средний чек при покупке подарков для самого себя. Несмотря на то что только 38% респондентов планируют купить себе подарок, он является одной из наиболее крупных трат новогоднего бюджета — более 10 тыс. рублей, тогда как годом ранее эта сумма была на уровне 5,6 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

Себе в подарок граждане планируют купить новую одежду, обувь и аксессуары (26%), гаджеты и мелкую электронику (14%), бытовую технику (10%), товары для дома и декора интерьера (10%), украшения (9%). «На подарки для второй половины опрошенные планировали потратить около 5,9 тыс. рублей (как и годом ранее)», — добавляют в Nielsen.

При этом планируемые траты на подарки для друзей в этом году уменьшились до 3,3 тыс. рублей против 3,7 тыс. Компания указывает, что подарки на Новый год своим вторым половинам планирует купить 71% респондентов, родителям — 68%, друзьям — 52%.

«Самыми популярными подарками среди респондентов стали шоколадные конфеты в коробках (их приобретут 15% опрошенных), одежда, обувь и аксессуары (14%), игрушки (11%), изделия для дома и интерьера (9%), шоколад в плитках (9%)», — отмечается в исследовании.

А вот на новогодний стол россияне планируют потратить в среднем 10 тыс. рублей. «10 тыс. рублей — такую сумму россияне в среднем тратят на покупку продуктов для новогоднего стола. В домашнем кругу этот праздник собираются отметить семь из десяти (68%) участников опроса Nielsen. И 85% из них планируют заняться приготовлением новогоднего ужина, что неизменно означает оживление спроса на ряд товаров», — говорится в сообщении компании.