Страховое мошенничество стало самым массовым видом правонарушений, которое обществом не воспринимается как преступление. Об этом заявил вице-президент Всероссийского союза страховщиков Сергей Ефремов на Международной конференции «Барьер-2019».



«Мошенничество в сфере страхования принимает просто угрожающие масштабы. Граждане считают страхование той сферой, в которой можно поправить свое благосостояние», — заявил он.

По его словам, Университет Генпрокуратуры составил социально-демографический портрет страхового мошенника: в основном это мужчины (около 80%), ранее не судимые и не совершавшие преступления, в возрасте от 30 до 40 лет, имеющие высшее или среднее профессиональное образование, но не имеющие постоянного источника дохода. Совершают страховые преступления мужчины непосредственно в местах проживания. При этом большинство из них имеет семью.

Ефремов сообщил, что около 70% всех случаев страхового мошенничества приходится на индивидуальных лиц, и только около трети — на долю организованных преступных группировок.