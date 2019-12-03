Российский союз автостраховщиков (РСА) в очередной раз актуализировал справочники средней стоимости запасных частей, нормо-часа работ и материалов для расчета стоимости восстановительного ремонта автомобилей. Новые справочники действуют с 1 декабря 2019 года. Стоимость «корзины часто бьющихся запчастей», рассчитываемая по справочникам, выросла по сравнению с предыдущей версией справочников на 9,9%.

РСА актуализирует справочники средней стоимости запчастей раз полгода. «Новые средние стоимости в справочниках отражают главным образом рост цен на детали, связанный с общим удорожанием автомобилей и, соответственно, с ростом расходов на их ремонт», — сказал президент РСА Игорь Юргенс.

По его словам, страховщики отмечают рост средней выплаты по ОСАГО с начала этого года, а повышение цен в справочниках еще усилит эту тенденцию. Юргенс напомнил, что одновременно из месяца в месяц снижается размер средней премии по ОСАГО. Так, за период с января по октябрь средняя премия снизилась на 5,3%: с 5 705 до 5 400 рублей. При этом средняя премия по ОСАГО для автомобилей физлиц за этот же период уменьшилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,58%: с 5 578 до 5 378 рублей.

«РСА обеспокоен текущим трендом: одновременное снижение средней премии по ОСАГО и увеличение средней выплаты заставляет этот вид страхования балансировать на грани рентабельности. Мы надеемся, что ситуация будет выравнена при помощи поправок к закону об ОСАГО, которые должны индивидуализировать тариф. Однако уже очевидно, что с их принятием нельзя тянуть», — сказал Игорь Юргенс.

Расчет стоимости восстановительного ремонта поврежденного транспортного средства в рамках ОСАГО по справочникам средней стоимости производится с 1 декабря 2014 года. Справочники включают в себя информацию о средней стоимости запасных частей, материалов и нормо-часа работ и подготовлены в соответствии с Единой методикой определения размера расходов на восстановительный ремонт в отношении поврежденного транспортного средства, утвержденной ЦБ.

