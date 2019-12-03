• Доля обязательных платежей (оплата кредитов, ЖКУ и уплата налогов) в 2019 году превысит 15% от доходов россиян, это критический уровень. Такая оценка содержится в исследовании «БКС Премьер». В общей сложности россиянам придется заплатить 9,3 трлн рублей, что на 10% больше, чем в 2018-м. Согласно исследованию, рост доли обязательных платежей, прежде всего на погашение кредитов, оказывает давление на благосостояние граждан.

• Банкиры негативно восприняли предложение ЦБ по применению показателя долговой нагрузки (ПДН) заемщика к ипотеке. Банк России планирует обсудить с кредитными организациями возможность введения ограничений по ипотечным кредитам в зависимости от долговой нагрузки заемщика, сообщила ранее председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Согласно проведенному опросу банков, в среднем среди кредитных организаций отношение платежей по ипотеке к доходам заемщиков составляет около 30%. Эта цифра примерно соответствует опросу ВЦИОМа, согласно которому более половины заемщиков платит по ипотеке не более 25—30% совокупных доходов семьи.



• Saxo Bank опубликовал десять «шокирующих предсказаний» на 2020 год. Они касаются в основном серии маловероятных и недооцениваемых событий, из-за которых финансовые рынки может накрыть весьма мощной ударной волной. Хотя эти предсказания не представляют собой официальных рыночных прогнозов Saxo на 2020 год, они предупреждают, что многие инвесторы могут заблуждаться, оценивая вероятность наступления вышеупомянутых событий как пренебрежимо малую.

• Россияне планируют потратить на новогодние подарки для себя почти вдвое больше, чем для своих возлюбленных: на себя граждане готовы потратить более 10 тыс. рублей, а на своих любимых — 5,9 тыс. рублей, говорится в исследовании компании Nielsen. По данным аналитиков, россияне в этом году планируют потратить на новогодние подарки больше, чем годом ранее.

