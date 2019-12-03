Итальянский банк UniCredit сократит 8 тыс. сотрудников и закроет 500 отделений в период с конца 2019 года до конца 2023 года, говорится в обнародованном стратегическом плане кредитной организации. Штат будет сокращен почти на 9,5%. Также банк планирует в этот период провести обратный выкуп акций в размере 2 млрд евро.

Согласно новому плану банка, общие расходы составят 10,2 млрд евро в 2023 году. Непрерывная оптимизация работы при поддержке со стороны роста инвестиций в IT позволит банку обеспечить валовую экономию в Западной Европе в размере 1 млрд евро.

«Эта экономия будет частично достигнута за счет сокращения штата примерно на 8 тыс. человек в течение планового периода, в то время как в результате продолжающейся оптимизации филиальной сети в период между 2019 и 2023 годами будут закрыты примерно 500 офисов», — говорится в документе.

Банк прогнозирует, что благодаря росту клиентской базы в Европе выручка в 2023 году составит 19,3 млрд евро при ежегодном росте на 0,8%, а чистая прибыль до вычета списаний составит 5 млрд евро. Согласно планам банка, прибыль в пересчете на акцию будет расти примерно на 12% ежегодно в период до конца 2023 года.