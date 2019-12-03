ЦБ готов обсудить участие страховых и управляющих компаний в управлении пенсионными накоплениями россиян в случае вступления с силу закона о гарантированном пенсионном плане (ГПП), сообщил первый зампред ЦБ Сергей Швецов.

«Сначала мы проводим общественное обсуждение до конца года по гарантированному пенсионному плану, по итогам обсуждения будет принято какое-то решение о его имплементации или не имплементации, после этого уже у нас по плану обсуждение участия страховых компаний и доверительных управляющих в пенсионных накоплениях», — сказал он.

Участвовать в управлении накоплениями они смогут на базе так называемого индивидуального инвестиционного счета (ИИС) третьего типа: в отличие от обычного брокерского счета он позволяет получить налоговый вычет.

«Но это будет только после того, как ГПП начнет жить, — подчеркнул Швецов. — Будет, опять же, доклад, общественное обсуждение и так далее».

Проект будет разрабатываться после 2022—2023 года, поскольку предполагается создание системы гарантирования, сказал Швецов: «По пенсионным фондам такая система есть, по страховым компаниям и доверительным управляющим такой системы нет».