Агентство по страхованию вкладов открыло на своем сайте модернизированный портал для кредиторов ликвидируемых кредитных организаций.

Как подчеркивают в АСВ, «портал разработан в формате «одного окна», обеспечивая простоту навигации, наглядность размещаемой информации и удобство в ее использовании для кредиторов и вкладчиков ликвидируемых банков, а также других заинтересованных лиц».

На странице портала кредиторов объединена информация обо всех проводимых мероприятиях в отношении того или иного ликвидируемого банка и приведены актуальные данные отчетности. Для удобства пользователей портал содержит подразделы, внутри которых данные о банке раскрыты детально и в динамике.

В подразделах, помимо основных сведений о банке, содержатся данные о ходе выплаты страхового возмещения и расчетов с кредиторами, информация о формировании конкурсной массы и имуществе кредитной организации. В подразделах также представлены данные о реализации активов, расходах на конкурсное производство и сведения о проводимой судебно-исковой работе. Кроме того, раздел содержит информацию для заемщиков банка и контактные данные представителя конкурсного управляющего.



В настоящее время портал находится в процессе наполнения: к текущему моменту информация доступна по 27 банкам. Агентство продолжает работу для расширения перечня банков, информация по которым будет представлена в разделе кредиторов.

