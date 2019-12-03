Возможное повышение страхового возмещения по вкладам с 1,4 млн до 10 млн рублей для граждан, попавших в сложную жизненную ситуацию, не приведет к росту отчислений банков в фонд обязательного страхования вкладов Агентства по страхованию вкладов, сообщили в пресс-службе АСВ.

«Прогнозируемый рост страховой ответственности агентства и потенциальные страховые выплаты не потребуют дополнительных финансовых затрат и могут быть обеспечены за счет текущих поступлений для банков в фонд обязательного страхования вкладов без повышения ставок отчислений», — сказали в АСВ. Там пояснили, что временно высокие остатки, превышающие 1,4 млн рублей и образовавшиеся в результате социально значимых событий в жизни граждан, таких как реализация жилого помещения, получение наследства, выплата возмещения ущерба, не имеют значимого размера на балансах банков, «являются разовыми и нетипичными для массового вкладчика».

Лимит расширенного страхового возмещения до 10 млн рублей планируется распространить на временно высокие остатки, образовавшиеся за три месяца до страхового случая на счетах вкладчиков в результате особых жизненных обстоятельств, отметили в агентстве.

ЦБ и АСВ предложили поднять предел страхования вкладов до 10 млн рублей
ЦБ и АСВ предложили поднять предел страхования вкладов до 10 млн рублей

На такие выплаты смогут рассчитывать не все вкладчики.

Законопроект также предлагает распространить гарантии системы страхования вкладов на некоммерческие организации (НКО) социальной направленности. Так, предлагается распространить страховую защиту на НКО — исполнителей общественно полезных услуг, а также на предоставляемую с 1 января юридическим лицам — малым предприятиям страховую защиту и на вклады некоммерческих организаций отдельных организационно-правовых форм. Максимальный размер возмещения по вкладам некоммерческих организаций предлагается установить на действующем уровне — в размере 1,4 млн рублей.

В АСВ добавили, что также оценивалась потенциальная нагрузка на фонд обязательного страхования вкладов в случае принятия законопроекта. Потенциальное увеличение страховой ответственности агентства в связи со страхованием вкладов социальных НКО прогнозируется на уровне 0,1—0,3% от текущего размера (18,4 трлн рублей).