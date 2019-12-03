Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда РФ оставила в силе судебные акты двух инстанций, отклонивших иск «Росгосстраха» о взыскании с компании «Капитал Лайф Страхование Жизни» (КЛСЖ), президентом которой является Евгений Гинер, более 151 млрд рублей за незаконное использование товарных знаков.



Коллегия удовлетворила кассационную жалобу КЛСЖ (прежнее название — «РГС-Жизнь») и отменила постановление Суда по интеллектуальным правам (СИП).

«Постановление суда по интеллектуальным правам от 6 сентября отменить, решение Арбитражного суда Москвы от 21 января 2019 года и от 29 апреля оставить в силе», — сказала судья.

СИП в сентябре отменил решение Арбитражного суда Москвы и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда, отклонивших иск «Росгосстраха», и направил дело на новое рассмотрение в первую инстанцию.

В своем иске «Росгосстрах» потребовал взыскать с КЛСЖ более 2,6 млрд рублей неосновательного обогащения и около 148,8 млрд рублей компенсации за нарушение его исключительных прав на товарные знаки.

«Мы неоднократно заявляли, что все претензии «Росгосстраха» к нашей компании носят необоснованный характер. И мы удовлетворены тем решением, которое сегодня приняла судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда РФ», — говорится в комментариипресс-службы ООО «Капитал Лайф Страхование Жизни».



Как заявил представитель истца Кирилл Ермоленко, «Росгосстрах» намерен обжаловать решение ВС РФ.

«С нашей точки зрения есть все основания для обжалования в президиум Верховного суда. Суды первой и апелляционной инстанций вынесли незаконные и несправедливые акты, которые Суд по интеллектуальным правам отменил и всего лишь дал указание дать оценку доводам истца. Права ответчика абсолютно точно не были нарушены», — пояснил Ермоленко РИА Новости.