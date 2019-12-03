ЦБ рассматривает возможность автоматизации налоговых вычетов, предусмотренных для владельцев индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) первого типа. Способ автоматического налогового возврата может быть заимствован из системы гарантированного пенсионного плана (ГПП). Об этом рассказал директор департамента рынка ценных бумаг и товарного рынка ЦБ Владимир Таможников в рамках «РЕПО-форума», организованного Национальной финансовой ассоциацией.

«По второму типу [ИИС] налоги просто не платятся, они автоматизированы. А по первому типу — нет, там нужно идти и заполнять. Мне кажется, если идея ГПП продвинется, там механизм такой предусмотрен. Там люди, которые отчисляют добровольно на пенсию, могут автоматически получать назад налог. Им не нужно будет заполнять декларацию в конце года», — пояснил Таможников.

На сегодняшний день предполагается, что пенсионным оператором в системе ГПП станет центральный депозитарий — Национальный расчетный депозитарий. Он будет администрировать взносы граждан и вести реестр участников ГПП. Как отметил Таможников, если система ГПП будет реализована, то пенсионный оператор, которым в данном случае выступает НРД, сможет автоматически возвращать налоговый вычет с ИИС. Он добавил, что в лучшем случае механизм может быть автоматизирован в конце 2020 года.

Отметим, что с января 2015 года частные лица получили право открывать ИИС у брокера или управляющей компании. ИИС предоставляют возможность частным лицам получать налоговые вычеты при инвестировании. Такой счет бывает двух типов. Первый позволяет положить деньги на счет (максимум 1 млн рублей в год) и получить налоговый вычет в размере 13% от суммы (максимум 52 тыс. рублей) — по сути, этот тип счета работает как депозит. По счетам второго типа весь доход по операциям освобождается от уплаты налога. Например, если акция была куплена за 100 рублей, а продана за 110 рублей, то гражданин не будет платить налог с этих 10 рублей. Но в обоих случаях налоговых льгот можно лишиться, если ИИС будет закрыт ранее чем через три года.