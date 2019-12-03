«Тинькофф» совместно с разработчиком программного обеспечения SafenSoft внедрил новую систему управления безопасностью банкоматов, которая позволяет обновлять софт в них удаленно и автоматически, без участия инженеров. Такое обновление необходимо для защиты от мошенничества, устранения возникающих ошибок, а также установки нового функционала, сообщает пресс-служба компании.



«Это первая на российском рынке система для банкоматов, которая не требует согласования установки нового функционала с техническими службами и службой безопасности банка. Процесс обновления софта никак не влияет на работу банкоматов. Все устройства сети надежно защищены как от распространенных технологий взлома, так и новых атак. Информация на жестких дисках зашифрована, что обеспечивает изоляцию данных и делает невозможным отключение средств защиты информации. Благодаря шифрованию диска, даже в случае похищения банкомата, у злоумышленников не будет информации, необходимой для проникновения в инфраструктуру банка. Устойчивость к взлому подтверждена пен-тестами», — говорится в релизе.

В компании уточняют, что система полностью отвечает требованиям Банка России и стандартам безопасности данных индустрии платежных карт PCI DSS. Она стабильно работает на устройствах разных моделей и производителей. «Новый софт работает на современной операционной системе Microsoft Windows 10x64. Банкоматы «Тинькофф» — первые в России, которые стали работать на Microsoft Windows 10x64. Это позволяет устанавливать все новейшие обновления», — отмечается в сообщении.

Сеть банкоматов «Тинькофф» выросла с 2017 года в пять раз до 1 тыс. штук в этом году.



