Компания «МТС» объявляет о предстоящем с 13 декабря 2019 года закрытии «некоторых устаревших услуг». Об этом говорится в сообщении оператора, опубликованном 3 декабря.



«Также сообщаем, что с 13 декабря 2019 года на тарифе «Smart Безлимитище 052016» не будут предоставляться услуги: «Безлимит на день по России», «Легкий офис. Администратор портала», «МТС Планшет (042014)», «МТС Планшет 2013», «Турбо-ночи», «Турбо-ночи_2013». Если вы пользуетесь какими-либо из них, обратите внимание на более современные и выгодные предложения, которые откроют для вас больше возможностей на лучших условиях!» — говорится в сообщении.

Подключить и отключить любые услуги и тарифные опции можно самостоятельно в приложении «Мой МТС», напоминает оператор.

