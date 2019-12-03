Московский Индустриальный Банк (МИнБанк) с 3 декабря упрощает процедуру рассмотрения кредитных заявок по программам рефинансирования, в рамках которых можно погасить кредиты в других банках, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Теперь на этапе подачи заявки не нужно предоставлять документы по кредитам, которые заемщик хочет погасить, — кредитный договор, график погашения и справку из банка о размере обязательств. Достаточно сообщить данную информацию сотруднику МИнБанка. Условие действует по всем программам рефинансирования кредитов, в рамках которых возможно погашение ипотечных, потребительских, автокредитов, а также кредитных карт», — говорится в релизе.

После рассмотрения заявки и получения положительного решения клиенту необходимо предоставить справку о размере обязательств по рефинансируемому кредиту, с указанием остатка ссудной задолженности и счета для погашения. При этом информация по счету для погашения может быть предоставлена отдельным документом, в том числе допускается предоставление копии кредитного договора, в котором содержится данная информация.

Также в МИнБанке возможно рефинансирование нескольких кредитов одновременно.