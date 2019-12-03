Московские полицейские задержали подозреваемого в мошенничестве. Злоумышленник убедил женщину перевести несколькими платежами на его банковский счет 15 млн рублей, сообщает пресс-служба МВД России.

«Сотрудниками уголовного розыска УВД по СВАО ГУ МВД России по Москве задержан подозреваемый в мошенничестве на доверии, который в этом году освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за совершение аналогичного преступления», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.



По имеющейся информации, злоумышленник через социальную сеть познакомился с москвичкой. В ходе переписки он рассказал, что в настоящее время занимает высокую должность, а его родители — очень обеспеченные люди. Через некоторое время мужчина предложил своей новой знакомой выйти за него замуж и сообщил об условии своих родственников — предоставить доказательства состоятельности невесты.

«Фигурант убедил женщину перевести несколькими платежами на его банковский счет 15 миллионов рублей, которые он пообещал положить в ячейку одного из банков и в дальнейшем вернуть ей. Как только денежные средства поступили на счет мнимого жениха, он перестал выходить на связь», — сообщила представитель ведомства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ.

В результате оперативно-разыскных мероприятий подозреваемый задержан в Московской области. Установлено, что ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений. Последний раз в 2015 году его приговорили к пяти годам лишения свободы.

Предварительное расследование продолжается.