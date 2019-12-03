Совет Федерации планирует рассмотреть закон об электронных трудовых книжках 11 декабря, сенаторы поддержат документ, сказал РИА Новости во вторник глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.

Ранее Госдума приняла закон о введении с 2020 года в России электронных трудовых книжек.

«Наш комитет дал положительное заключение на закон, сохранность данных на электронных трудовых книжках выше, чем на бумажных, которые могут быть утрачены», — сказал сенатор.



По его словам, «Совфед планирует рассмотреть документ 11 декабря».

Согласно инициативе, с 2021 года работодатели будут вести на бумажном носителе трудовые книжки только тех работников, которые до конца 2020 года напишут соответствующее заявление. Остальным книжки выдадут на руки, а все новые сведения будут хранить в электронном виде.