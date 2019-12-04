Мосгорсуд принял решение об отмене ареста квартиры основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, обвиняемого в хищении более 2,5 млрд рублей у банка «Восточный».

«Решение Басманного суда о наложении ареста на жилое помещение в Москве отменить, отправить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции в ином составе суда», — огласила решение судья Татьяна Хренова.

Также сегодня Мосгорсуд рассмотрит жалобы на арест денежных средств Калви и партнера Baring Vostok Филиппа Дельпаля, которые являются фигурантами дела о хищении более 2,5 млрд рублей у банка «Восточный». Они были арестованы в феврале 2019 года. Впоследствии суд перевел обвиняемых под домашний арест.

В начале сентября Арбитражный суд Амурской области арестовал 334,2 млрд штук акций (41,6% капитала) банка «Восточный», принадлежащих кипрской компании Evison Holdings Limited (входит в Baring Vostok). Данное решение было принято в рамках иска банка к кипрской компании и Калви о возмещении 9,8 млрд рублей убытков, причиненных заявителю.