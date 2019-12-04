Министерство финансов РФ в период с 6 декабря 2019 года по 14 января 2020 года закупит валюту на сумму 195,5 млрд рублей, следует из материалов на сайте ведомства.

Ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 9,3 млрд рублей.

«Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, прогнозируется в декабре 2019 года в размере 201,9 млрд рублей. Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам ноября 2019 года составило 6,4 млрд рублей», — отмечается в сообщении.

ЦБ будет заключать сделки покупки иностранной валюты на торгах Московской биржи каждый рабочий день в течение указанного периода, за исключением 31 декабря 2019 года в связи с отсутствием торгов на бирже в этот день.