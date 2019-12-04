На рынке страхования жизни усилится тенденция укрупнения компаний. Уже сейчас на первые пять из 24 участников рынка страхованием жизни приходится 85% рынка. В ближайшие три — пять лет произойдет консолидация и останутся самые сильные игроки. Такое мнение высказал вице-президент Всероссийского союза страховщиков Максим Данилов на семинаре «Страхование в зеркале СМИ».

«Банк России практически доработал новый проект расчета платежеспособности страховых организаций, — сообщил он. — Совершенно очевидно, что у большинства игроков капиталы будут расти помимо их воли, что будет влиять на консолидацию рынка».

По его словам, процесс консолидации будет активно идти весь 2021 год, после вступления в силу новых требований регулятора.

Кроме того, на рынок страхования жизни существенное влияние окажет запуск механизма гарантирования через Агентство страхования вкладов. «При наличии механизма гарантирования отпадает аргумент, что страховщиков жизни нельзя пускать в пенсионную тематику. Проще станет и реализовать историю с долевым страхованием жизни», — считает Данилов.