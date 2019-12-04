Всемирный банк (ВБ) повысил прогноз роста ВВП России на 2019 год с 1% до 1,2%, говорится в докладе ВБ о российской экономике. Как ожидается, вклад нацпроектов в рост ВВП РФ составит около 0,1 п. п. в 2020 году, в 2021 году — до 0,3 п. п.

Эксперты ВБ ожидают дальнейшего постепенного снижения ключевой ставки Банком России на фоне замедления инфляции.

«С начала года Банк России снижал ключевую ставку четыре раза: в июне, июле, сентябре и октябре. Она снизилась на 125 базисных пунктов до 6,5% в годовом выражении, что находится в пределах установленного ЦБ РФ диапазона нейтральной ключевой ставки (6—7%). Главными причинами этих решений были дальнейшее замедление инфляции и слабый экономический рост. В условиях структурного профицита ликвидности банковского сектора, который вырос с 2,9 млрд рублей в начале января до 3,4 млрд рублей в середине ноября, этому способствовали операции Банка России, направленные на поглощение избытка ликвидности», — говорится в документе.

Кроме того, отмечает ВБ, Банк России дал сигнал о том, что вероятный диапазон нейтральной ключевой ставки составляет 6—7%, однако в дальнейшем эта оценка может быть пересмотрена с учетом внешних и внутренних факторов.

«Следовательно, можно ожидать, что Банк России продолжит постепенное снижение ключевой ставки, принимая во внимание конъюнктуру мирового финансового рынка и динамику инфляции», — сообщается в докладе ВБ.