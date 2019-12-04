Банк «Восточный» в феврале 2020 года откроет представительство в Сеуле. Об этом сообщил председатель совета директоров банка Артем Аветисян на заседании Корейско-Российского делового и инвестиционного совета.

«Мы приняли решение об открытии представительства банка «Восточный» в Сеуле в феврале 2020 года и хотим стать банком-партнером для корейско-российских проектов. Мы готовы участвовать в финансировании... проектов на паритетных началах с использованием различных финансовых инструментов», — сообщил Аветисян.

На мероприятии было подписано соглашение по сотрудничеству в сфере изготовления технологий для угольной промышленности, добычи полезных ископаемых, строительных площадок и других отраслей.