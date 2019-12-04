Совкомбанк с 1 декабря 2019 года запустил рассрочку на покупку автомобилей Hyundai и Genesis по карте «Халва». Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

Беспроцентная рассрочка предоставляется на срок до 18 месяцев без первоначального взноса.

Процесс подачи документов аналогичен действующим программам автомобильного кредитования в Совкомбанке. Для оформления необходимо иметь при себе только паспорт РФ. Время принятия решения банком не превышает часа. Максимальная сумма денежных средств, предоставляемых в рассрочку, — 4,9 млн рублей, а минимальная сумма авторассрочки — 300 тыс. рублей.

При получении рассрочки не нужно оформлять дополнительные финпродукты, за исключением полиса каско в любой страховой компании.

Для сохранения нулевой переплаты по программе «Авторассрочка» клиенту необходимо в течение всего срока рассрочки выполнять условие по количеству и сумме трансакций по «Халве» — минимум пять покупок на 10 тыс. рублей ежемесячно. Трансакции можно делать как за счет собственных, так и заемных средств в рамках предоставленного лимита.