Банк «Русский Стандарт» обновил мобильное приложение RSB Mobile. Теперь клиенты могут самостоятельно загружать чеки с полным перечнем совершенных покупок, если они не отобразились в системе автоматически, говорится в релизе финучреждения.



Воспользоваться сервисом сможет любой пользователь мобильного банка. В разделе «Выписка» необходимо выбрать ту покупку, в которую необходимо загрузить чек, затем надо кликнуть на соответствующую кнопку и отсканировать QR-код в чеке камерой телефона.

«Далее, после получения автоматического ответа от Федеральной налоговой службы, список покупок отобразится в мобильном банке клиента. Нововведение дополнило уже существующую услугу по автоматической загрузке чеков, добавив возможность сохранять вручную те из них, которые пока не отображаются самостоятельно в мобильном приложении либо появляются с опозданием. Таким образом, опция позволит всегда иметь при себе детальную информацию о покупках по картам, совершенных в любых торговых точках. Кроме того, как и в первом случае, сервис избавит от необходимости хранить бумажные чеки, которые могут испортиться или потеряться», — отмечается в сообщении.