Госдума в среду приняла в первом чтении законопроект, согласно которому поданная в рамках так называемой амнистии капиталов декларация не может служить доказательством в рамках уголовного дела.

Законопроектом предлагается предусмотреть в Уголовно-процессуальном кодексе (УПК) прямую норму, согласно которой декларация, поданная в ходе амнистии капиталов, не может расцениваться как допустимое доказательство в рамках уголовного судопроизводства. Помимо этого, статью 164 УПК РФ, устанавливающую общие правила производства следственных действий, предлагается дополнить запретом на изъятие соответствующей специальной декларации при производстве следственных действий по уголовным делам о преступлениях в сфере предпринимательства.

Как отметил ранее один из авторов инициативы, глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, «в ходе предварительного следствия и в рамках доследственной проверки возникают случаи, когда специальная декларация, поданная в рамках амнистии капиталов, необоснованно изымается и используется в дальнейшем в качестве доказательств по уголовному делу, а в некоторых случаях — и в качестве повода для возбуждения уголовных дел», несмотря на предусмотренные в законодательстве гарантии защиты предпринимателей от необоснованного уголовного преследования.

Суд не стал исключать из уголовного дела поданную в рамках амнистии капитала налоговую декларацию В конце октября президиум Верховного суда разъяснил, что декларации, поданные по закону об амнистии капиталов, не могут использоваться как доказательства в уголовных делах, а доступ к ним силовиков должен быть закрыт.

В свою очередь другой инициатор законопроекта — глава думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров — в своем выступлении на заседании в среду заметил, что закон об амнистии капиталов уже сейчас запрещает использовать декларации в качестве доказательства по уголовным, налоговым и административным делам. «Однако вдруг неожиданно выяснилось, что, когда чего-то очень хочется, но нельзя, значит можно, — продолжил депутат. — Почти три года никто декларации не мог изъять, и вдруг появилось одно дело, где декларация была изъята».

Институт амнистии капиталов действует с 2015 года, он предусматривает механизм добровольного декларирования своих активов, контролируемых иностранных компаний и счетов в иностранных банках. При этом подавшие декларацию лица освобождаются от административной, налоговой и уголовной ответственности за преступления налоговой направленности. Всего было предусмотрено три этапа декларирования, последний завершится 29 февраля 2020 года.