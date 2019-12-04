Держатели карт Visa и Mastercard, выпущенных Новикомбанком, получили возможность пользоваться Apple Pay, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Apple Pay очень просто настроить: клиенты могут добавить платежную карту через приложение Wallet. В магазинах расплачиваться с помощью Apple Pay можно с iPhone SE, iPhone 6 и более поздними моделями, а также с Apple Watch», — говорится в релизе.

Безопасность и конфиденциальность лежат в основе Apple Pay. При добавлении платежной карты в Apple Pay сам номер карты не хранится ни на устройстве, ни на серверах Apple. Вместо этого присваивается уникальный номер учетной записи устройства, который шифруется и безопасно хранится в чипе «Безопасный элемент» мобильного устройства. Каждая трансакция авторизуется благодаря уникальному одноразовому секретному коду, который генерируется динамически.

Apple Pay позволяет совершать покупки в приложениях и на сайтах одним касанием пальца к Touch ID или двойным кликом боковой кнопки и взглядом на iPhone X для подтверждения операции через Face ID. При оплате покупок в приложениях или в Safari, Apple Pay работает на iPhone 6 и более новых моделях, на iPad Pro, iPad Air 2, iPad mini 3 и более новых моделях. Можно пользоваться Apple Pay в браузере Safari на любом Mac не старше 2012 года выпуска с установленной на компьютер системой macOS Sierra, подтверждая при этом платеж со своего iPhone 6 или более новой модели, либо прямо с Apple Watch, а также касанием пальца к Touch ID на новых MacBook Pro.