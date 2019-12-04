Для рубля на горизонте появляются новые риски, считают аналитики Альфа-Банка и прогнозируют ослабление российской валюты в следующем году до 70 рублей за доллар.



Негативным фактором для рубля, по их мнению, является значительный объем денег нерезидентов на отечественном фондовом рынке. По данным ЦБ, доля иностранцев в госбумагах на начало ноября достигла 32%.

«Этот уровень выглядит рискованным с точки зрения стабильности рынка в случае негативного развития событий», — говорится в обзоре банка. Кроме того, указывают аналитики, усиление политической нестабильности в Латинской Америке может ослабить расположенность инвесторов к активам развивающихся рынков и до некоторой степени спровоцировать отток иностранного капитала.

Пока, по их мнению, стабильность российской валюты обеспечивается рядом факторов. Во-первых, с повестки дня рынка пока исчезли опасения дополнительных санкций. Во-вторых, ЦБ начал этот год с высокой номинальной процентной ставки, благодаря чему Россия была привлекательной для иностранных инвесторов. В-третьих, в последние месяцы появились признаки возобновления диалога с Украиной, и отношения между странами имеют шансы на нормализацию после саммита «нормандской четверки» в Париже 9 декабря.