Мосгорсуд отказался снять арест с денежных средств основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, обвиняемого в хищении более 2,5 млрд рублей у банка «Восточный», передает корреспондент РАПСИ из зала суда.

«Решение Басманного суда о наложении ареста на денежные средства обвиняемого Калви в размере 54,5 тысячи рублей и 7,476 миллиона рублей оставить без изменений, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — огласила решение судья.

Калви и партнер Baring Vostok Филипп Дельпаль являются фигурантами дела о хищении более 2,5 млрд рублей у банка «Восточный». Они были арестованы в феврале 2019 года. Впоследствии суд удовлетворил ходатайства следствия и перевел обвиняемых под домашний арест.

В начале сентября Арбитражный суд Амурской области арестовал 334,2 млрд штук акций (41,6% капитала) банка «Восточный», принадлежащих кипрской компании Evison Holdings Limited (входит в Baring Vostok). Данное решение было принято в рамках иска банка к кипрской компании и Калви о возмещении 9,8 млрд рублей убытков, причиненных заявителю.