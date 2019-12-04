Рубль завершил основную валютную сессию среды укреплением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск понизился на 27 копеек к предыдущему закрытию и составил 63,875 рубля. С начала торговой сессии было проведено почти 22,7 тыс. сделок на 1,85 млрд долларов, диапазон котировок составил 63,8275—64,245 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени составил 70,8225 рубля, уменьшившись на 28 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено 7,7 тыс. сделок на 525 млн евро по курсам от 70,715 до 71,1475 рубля за евро.

Рубль смог укрепиться по отношению к основным мировым валютам, замечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

«Поддержку рублю оказал как рынок энергоносителей, так и динамика валют развивающихся рынков. При этом более сильное снижение доллара обусловлено его ослаблением к широкому спектру валют и, в частности, росту пары EUR/USD. В результате «медведям» в американской валюте удалось перехватить инициативу и увести ее ниже ближайшей поддержки, расположенной на уровне 64 рублей», — комментирует эксперт.