Клиенты Сбербанка теперь могут пополнять свой пенсионный счет по договору индивидуального пенсионного плана в НПФ Сбербанка через мобильное приложение «Сбербанк Онлайн». Функция доступна в разделе «Инвестиции и пенсии» — «Индивидуальный пенсионный план» — «Пополнить», уточняется в сообщении кредитной организации.

«Чтобы пополнить свой пенсионный счет, участникам программы «Индивидуальный пенсионный план» от НПФ Сбербанка больше не нужно посещать отделения банка, переходить на сайт фонда, вводить дополнительные пароли или персональные данные своей карты для оплаты на сторонних сайтах», — подчеркивают в банке.



В рамках индивидуального пенсионного плана негосударственная пенсия формируется за счет самостоятельных взносов участника и инвестиционного дохода фонда. Накопленные средства ежегодно прирастают за счет инвестиционного дохода.