Несмотря на то, что только 12% жителей России никогда не слышали о «черной пятнице», многие не воспринимают ее как реально выгодное предложение. Об этом говорится в исследовании платежной системы «Мир».



Так, 66% опрошенных думают, что перед распродажей продавцы специально завышают цены, 62% уверены, что во время акции многие реализуют неликвидный и залежавшийся товар, а на хорошие товары скидок не делают, 71% респондентов считает, что данная акция создана лишь для того, чтобы привлечь покупателей в магазины.

Впрочем, разделяют скепсис не все респонденты. 30% из них считают, что «черная пятница» — это лучшее торговое событие года, 55% уверены, что во время акции есть возможность совершить действительно выгодные покупки, 41% думает, что в «черную пятницу» есть возможность купить очень дорогой товар по низкой цене. 13% от всех респондентов каждый год покупают товары во время действия акции, еще 47% совершают такие покупки периодически. 40% россиян никогда не делали покупки в «черную пятницу».

Анализ активности держателей банковских карт (всех платежных систем, только межбанковские трансакции) показывает, что в дни проведения самой масштабной распродажи года россияне уже традиционно чаще всего покупали одежду. Количество операций в этой категории увеличилось на 28% по отношению к первой пятнице ноября. Впрочем, в прошлом году этот рост был гораздо более «взрывным» и составлял 64%. Второе место по количеству операций в «черную пятницу» заняла категория «розничные непродовольственные магазины» — в первую очередь благодаря покупкам в известных китайских онлайн-ретейлерах, рост в этой категории составил 83%. Замыкают тройку магазины косметики (рост количества операций на 40%).



Самый большой рост количества операций был зафиксирован при покупках цифрового контента (включая книги, фильмы и музыку) — в выходные «черной пятницы» было совершено на 581% операций больше, чем в контрольный период.

В диджитал-сфере в «черную пятницу» активно покупали и образовательные услуги — на 118% увеличилось количество покупок различных образовательных дистанционных курсов.



Самый большой рост с точки зрения объема операций был также зафиксирован на покупках одежды (суммарно всех категорий: женской, мужской, детской и пр., только межбанковские трансакции). Разница между общей суммой потраченных средств в обычные выходные и в «черную пятницу» составила более 2,6 млрд рублей. Следом за одеждой следует бытовая техника (2,4 млрд рублей разницы) и косметика (1,3 рублей разницы).