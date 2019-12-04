Сбербанк России подал заявление в Арбитражный суд Москвы о признании банкротом основателя ГК Urban Group Александра Долгина, говорится в определении суда.

Судебное заседание по проверке обоснованности заявления Сбербанка пройдет после слушания заявлений кредиторов, поступивших в суд ранее.

Столичный арбитраж в ноябре объединил в одно производство заявления предпринимателя Олега Бойко и АО «ДОМ.РФ», 100% акций которого принадлежит Росимуществу, о банкротстве Долгина.

Арбитражный суд Московского округа 5 августа отправил заявление Бойко на повторное рассмотрение в столичный арбитраж. Кассационная инстанция отменила судебные акты нижестоящих судов о возврате ему заявления о банкротстве. Суд посчитал, что кредитор, чьи права требования подтверждены вступившим в законную силу судебным актом, освобожден от обязанности совершать публикацию о намерении инициировать банкротство гражданина.

Сообщение кредитора Бойко о намерении обратиться в суд с заявлением о признании Долгина банкротом было опубликовано 6 февраля, отметил ранее арбитраж Москвы. Между тем заявление Бойко о банкротстве поступило в суд 5 февраля. Бойко не был соблюден порядок публикации уведомления о намерении обратиться с заявлением о признании должника банкротом путем включения его в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц, заметил суд в определении 15 марта.

В ноябре 2018 года конкурсный управляющий пяти компаний, входящих в ГК Urban Group, Светлана Аглинишкене подала в Арбитражный суд Московской области иск о признании недействительными сделок по перечислению более 27 млрд рублей техническим заказчикам. Эти денежные средства компании, входившие в Urban Group, должны были направить на строительство домов в подмосковных ЖК, однако вместо этого они со счетов техзаказчиков направлялись в виде займов на другую аффилированную компанию группы ООО «Профиконсалт», сообщил управляющий.

Апелляционный суд в сентябре 2018 года подтвердил законность признания по иску Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства банкротами пяти компаний, входящих в Urban Group.